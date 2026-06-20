«Приплыли»: Подписчики Айзы раскритиковали ее за худобу

Блогер Айза высмеяла упреки поклонников по поводу своей внешности

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай столкнулась с неожиданной реакцией подписчиков после публикации новой фотографии в социальных сетях. Обсуждение развернулось вокруг внешнего вида знаменитости.

В комментариях начали появляться десятки сообщений, авторы которых заявляли, что звезда выглядит слишком худой. Некоторые пользователи даже посоветовали ей «срочно поесть».

Ситуация быстро вышла за рамки обычного обсуждения фотографии. Айза опубликовала скриншоты комментариев и дала понять, что подобное внимание к ее внешности стало для нее неожиданностью.

«Меня хейтят за худобу, приплыли», — написала она, комментируя волну критики.

На этом телеведущая останавливаться не стала. Чтобы развеять слухи о возможных проблемах с питанием, она решила подробно рассказать о своем недавнем приеме пищи. По словам Айзы, незадолго до публикации фотографии она съела большой кусок шоколадного торта и запила его какао.

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Ранее 5-tv.ru писал, что Энн Хэтэуэй, известная по фильму «Дьявол носит Prada», объявила о скором пополнении в семье. В опубликованном видео актриса сначала позировала в просторном белом наряде, после чего показала изменившуюся фигуру с округлившимся животом. Фоном для публикации стала песня Baby I'm Yours.

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