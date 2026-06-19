Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности

Энн Хэтэуэй станет мамой в третий раз

Звезда фильма «Дьявол носит Prada», американская актриса Энн Хэтэуэй готовится стать матерью в третий раз. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Знаменитость опубликовала видеоролик, на котором сначала позирует в свободном белом костюме, а затем демонстрирует уже заметно округлившийся живот. Опубликованные кадры Энн сопроводила песней Baby I’m Yours.

«Малыш, я твоя», — подписала пост актриса.

Энн Хэтэуэй уже более 13 лет состоит в браке с актером Адамом Шульманом. Супруги воспитывают двоих общих сыновей — десятилетнего Джонатана и шестилетнего Джека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что модель Наталья Водянова тоже готовится стать мамой. У знаменитости уже есть пятеро детей: от первого брака с музыкантом Джастином Берком — трое, а с нынешним супругом, предпринимателем Антуаном Арно — двое.

Уже известен и пол будущего ребенка — Наталья родит девочку, однако модель пока сама не подтвердила эту информацию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС