Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности
Актриса заявила о радостном событии с помощью видеоролика.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
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Энн Хэтэуэй станет мамой в третий раз
Звезда фильма «Дьявол носит Prada», американская актриса Энн Хэтэуэй готовится стать матерью в третий раз. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.
Знаменитость опубликовала видеоролик, на котором сначала позирует в свободном белом костюме, а затем демонстрирует уже заметно округлившийся живот. Опубликованные кадры Энн сопроводила песней Baby I’m Yours.
«Малыш, я твоя», — подписала пост актриса.
Энн Хэтэуэй уже более 13 лет состоит в браке с актером Адамом Шульманом. Супруги воспитывают двоих общих сыновей — десятилетнего Джонатана и шестилетнего Джека.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что модель Наталья Водянова тоже готовится стать мамой. У знаменитости уже есть пятеро детей: от первого брака с музыкантом Джастином Берком — трое, а с нынешним супругом, предпринимателем Антуаном Арно — двое.
Уже известен и пол будущего ребенка — Наталья родит девочку, однако модель пока сама не подтвердила эту информацию.
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