ЗАЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения
Это уже 20-й подобный случай с начала конфликта на Украине.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сегодня полностью лишилась внешнего электроснабжения. Об этом сообщили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Это уже 20-й случай отключения ядерного объекта от внешней энергосети с начала конфликта на Украине.
«Запорожская АЭС сегодня потеряла внешнее электроснабжение в 20-й раз за время военного конфликта, что в очередной раз подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте», — говорится в сообщении агентства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 18 на 19 июня транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке украинских беспилотников. На территории предприятия зафиксировали не менее 14 ударов. В результате одного из прилетов начался пожар, серьезно повредивший здания ремонтной зоны и боксов. Как стало известно, никто из персонала объекта не пострадал.
До этого, 17 июня, при аналогичном обстреле в Энергодаре погиб сотрудник ЗАЭС, а еще трое жителей получили ранения разной степени тяжести.
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