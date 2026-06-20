ЗАЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 69 0

Это уже 20-й подобный случай с начала конфликта на Украине.

Что сейчас происходит на ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сегодня полностью лишилась внешнего электроснабжения. Об этом сообщили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Это уже 20-й случай отключения ядерного объекта от внешней энергосети с начала конфликта на Украине.

«Запорожская АЭС сегодня потеряла внешнее электроснабжение в 20-й раз за время военного конфликта, что в очередной раз подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте», — говорится в сообщении агентства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 18 на 19 июня транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке украинских беспилотников. На территории предприятия зафиксировали не менее 14 ударов. В результате одного из прилетов начался пожар, серьезно повредивший здания ремонтной зоны и боксов. Как стало известно, никто из персонала объекта не пострадал.

До этого, 17 июня, при аналогичном обстреле в Энергодаре погиб сотрудник ЗАЭС, а еще трое жителей получили ранения разной степени тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зод...

Последние новости

16:48
Возбуждено уголовное дело по факту нападения в торговом центре в Краснодаре
16:36
«Душераздирающий крик»: очевидец о первых минутах нападения в ТЦ Краснодара
16:34
Иран объявил о закрытии Ормузского пролива из-за ударов Израиля по Ливану
16:32
Прокуратура начала проверку после нападения с ножом в торговом центре Краснодара
16:18
«Разливал жидкость и поджигал»: очевидец рассказала о нападении в ТЦ Краснодара
16:11
В Мюнхене столкнулись два поезда — один человек погиб

Сейчас читают

ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на дорогу в ЛНР — есть погибшие
Летний режим без границ: психолог об опасности сна до полудня для подростков
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео