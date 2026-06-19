Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке украинских беспилотников

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 70 0

Повреждены здания одного из боксов.

ЗАЭС подверглась массированной атаке ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Транспортный цех Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пресс-служба станции сообщила в своем официальном Telegram-канале.

«Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, подвергся серии атак беспилотников ВСУ», — сказано в публикации.

Как уточнили сотрудники станции, было зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в боксе транспортного цеха. Пострадавших среди персонала ЗАЭС нет.

«Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны», — также сказано в публикации.

Сотрудники станции отметили, что в настоящее время оценить полный масштаб последствий украинских атак не представляется возможным, поскольку беспилотная опасность продолжает действовать.

Это не первый раз, когда боевики киевского режима при помощи дронов целенаправленно бьют по ЗАЭС. Эксперты отметили, что цель подобных атак очевидна для всех — нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, чтобы создать дополнительные риски для эксплуатации Запорожской АЭС.

Ранее, 17 июня, ВСУ атаковали Энергодар. В результате погиб сотрудник ЗАЭС. Также ранения разной степени тяжести получили три мирных жителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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