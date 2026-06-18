ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о гибели сотрудника после атаки украинских боевиков

От этого специалиста напрямую зависела безопасность крупнейшей атомной станции в Европе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проинформирует находящихся на объекте инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о гибели сотрудника станции в результате удара ВСУ по Энергодару. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС.
По ее словам, представители агентства получат информацию о произошедшем. До этого стало известно, что в результате ударов украинских боевиков по Энергодару 17 июня погиб один человек, а еще трое получили ранения.
В свою очередь мэр Энергодара Максим Пухов информировал, что вражеские атаки пришлись на район железнодорожного вокзала и жилой массив города.
Как писал 5-tv.ru, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что погибший — сотрудник Запорожской АЭС, который выполнял работу по безопасной эксплуатации крупнейшей атомной электростанции Европы.
При этом Лихачев подчеркнул, что стабильная и безопасная работа атомного объекта невозможна без квалифицированного персонала. Он заявил, что атаки на работников станции представляют особую опасность и несут угрозу для функционирования объекта.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. На ней находятся эксперты МАГАТЭ, осуществляющие мониторинг ситуации и оценивающие состояние безопасности на объекте.
Ранее, писал 5-tv.ru, Лихачев заявил, что последствия атак ВСУ на ЗАЭС могут затронуть значительную часть Европы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 18 июн
- Белоруссия призвала ОБСЕ дать оценку атаке ВСУ на автобус с детьми
- 18 июн
- Следственный комитет РФ будет расследовать удары ВСУ по регионам России
- 18 июн
- МИД Белоруссии вызывал временного поверенного в делах Украины после атаки ВСУ
- 18 июн
- В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек
- 18 июн
- «Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
- 18 июн
- Дрон ВСУ атаковал машину с женщиной и двумя детьми в Брянской области
- 18 июн
- Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье выросло до 17
- 18 июн
- В Подмосковье ликвидировали возгорание кровли ТЦ «Мега Белая Дача»
- 18 июн
- В Подмосковье закрылся ТЦ «Мега Белая Дача» после атаки украинских беспилотников
- 18 июн
- Шестерых пострадавших от атаки ВСУ на автобус под Брянском эвакуируют в Белоруссию
Читайте также
64%
Нашли ошибку?