ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о гибели сотрудника после атаки украинских боевиков

Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проинформирует находящихся на объекте инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о гибели сотрудника станции в результате удара ВСУ по Энергодару. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС.

По ее словам, представители агентства получат информацию о произошедшем. До этого стало известно, что в результате ударов украинских боевиков по Энергодару 17 июня погиб один человек, а еще трое получили ранения.

В свою очередь мэр Энергодара Максим Пухов информировал, что вражеские атаки пришлись на район железнодорожного вокзала и жилой массив города.

Как писал 5-tv.ru, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что погибший — сотрудник Запорожской АЭС, который выполнял работу по безопасной эксплуатации крупнейшей атомной электростанции Европы.

При этом Лихачев подчеркнул, что стабильная и безопасная работа атомного объекта невозможна без квалифицированного персонала. Он заявил, что атаки на работников станции представляют особую опасность и несут угрозу для функционирования объекта.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. На ней находятся эксперты МАГАТЭ, осуществляющие мониторинг ситуации и оценивающие состояние безопасности на объекте.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лихачев заявил, что последствия атак ВСУ на ЗАЭС могут затронуть значительную часть Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС