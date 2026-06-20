Губернатор Кубани рассказал о состоянии пострадавших при нападении в ТЦ Краснодаре

Пять человек, получивших ранения в результате нападения в торговом центре West Mall в Краснодаре, остаются под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, сразу после происшествия на место прибыли бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в городские и краевые медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, Кондратьев выразил соболезнования родным и близким женщины, погибшей в результате нападения.

По предварительным данным, вооруженный ножом молодой человек напал на посетителей торгового центра. Ранее в МВД России сообщили, что подозреваемого, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал один из очевидцев. Также, по информации ведомства, перед нападением он бросил пиротехническое изделие возле детского развлекательного центра, после чего сработала пожарная сигнализация.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего.

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