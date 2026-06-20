Иранская делегация направилась в Швейцарию для контроля договоренностей с США

Иранская делегация отправится в Швейцарию в ближайшее время для обсуждения выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова приводит агентство Fars.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, поездка связана с необходимостью проконтролировать исполнение договоренностей другой стороной. Иранская сторона намерена потребовать от США выполнения взятых на себя обязательств, а также предоставить информацию о механизмах их реализации.

«Через несколько минут иранская переговорная делегация отправится в Швейцарию», — заявил Багаи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил подписание мирного меморандума с США. Несмотря на личные разногласия с инициативой, он разрешил заключение документа после получения гарантий от президента страны и представителей Высшего совета национальной безопасности о защите интересов Ирана и союзных ему сил.

Также сообщалось, что Хаменеи связал действия президента США Дональда Трампа с желанием как можно быстрее добиться соглашения, отметив, что американская сторона задействовала все возможные инструменты давления для достижения этой цели.

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