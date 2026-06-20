Иранская делегация направилась в Швейцарию для контроля договоренностей с США

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Представители Тегерана намерены получить информацию о реализации положений меморандума.

Иран отправил делегацию в Швейцарию для переговоров с США

Фото: www.globallookpress.com/Liao Yujie

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иранская делегация отправится в Швейцарию в ближайшее время для обсуждения выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова приводит агентство Fars.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, поездка связана с необходимостью проконтролировать исполнение договоренностей другой стороной. Иранская сторона намерена потребовать от США выполнения взятых на себя обязательств, а также предоставить информацию о механизмах их реализации.

«Через несколько минут иранская переговорная делегация отправится в Швейцарию», — заявил Багаи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил подписание мирного меморандума с США. Несмотря на личные разногласия с инициативой, он разрешил заключение документа после получения гарантий от президента страны и представителей Высшего совета национальной безопасности о защите интересов Ирана и союзных ему сил.

Также сообщалось, что Хаменеи связал действия президента США Дональда Трампа с желанием как можно быстрее добиться соглашения, отметив, что американская сторона задействовала все возможные инструменты давления для достижения этой цели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зод...

Последние новости

18:22
Крадет отдых: почему нельзя хвататься за телефон, если вдруг встал ночью
18:20
«Паника, суета, дети плачут»: официант из ТЦ в Краснодаре о нападении
18:18
В Пакистане анонсировали технические переговоры США и Ирана
18:11
«Я все-таки сам буду»: Батрутдинов заговорил о жизни после свадьбы
18:04
Не каждая трава полезна: главные секреты идеального компоста
18:02
Трамп: Мелони пыталась повысить свой рейтинг за счет дружбы с США

Сейчас читают

«Душераздирающий крик»: очевидец о первых минутах нападения в ТЦ Краснодара
Мужчина с ножом напал на людей в ТЦ Краснодара
Летний режим без границ: психолог об опасности сна до полудня для подростков
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео