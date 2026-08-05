«Лучше книжку почитаю»: Ян Цапник рассказал об отказе от соцсетей

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 31 0

Для работы и общения артисту достаточно электронной почты и мессенджеров.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Ян Цапник: нет времени на соцсети, лучше книжку почитаю

Актер Ян Цапник признался, что почти не пользуется социальными сетями. По словам артиста, для работы и общения ему достаточно электронной почты и мессенджеров, а свободное время он предпочитает проводить иначе. Об этом Ян Цапник рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Актер отметил, что не видит необходимости постоянно находиться в социальных сетях и использовать все доступные интернет-платформы.

«Нет. Практически нет. Мне хватает электронной почты, мессенджеров. Все, что касается работы, у меня там есть», — рассказал Цапник.

По словам артиста, плотный график не оставляет ему времени на ведение страниц и просмотр лент.

«Вообще времени на это нет. Если честно, я лучше книжку почитаю или с семьей побуду», — поделился актер.

Цапник добавил, что соцсети для него не являются важной частью жизни.

«Социальные сети — это, наверное, уже не моя история. Поэтому пользуюсь только тем, что действительно необходимо для работы и общения», — заключил артист.

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