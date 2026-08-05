«Новая схема Долиной»: риэлтор объяснила, как обезопасить себя при покупке жилья

Риелтор Юсова: проверка поможет не стать жертвой «новой схемы Долиной»

Тщательная проверка документов при приобретении квартиры обезопасит покупателя от «новой схемы Долиной», экономить на этой процедуре нельзя. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сообщила риелтор Юлия Юсова.

«Новую схему Долиной» активно обсуждают пользователи соцсетей и мессенджеров. Речь идет о продаже квартир с жильцом, имеющим право бессрочного проживания. Так, в Санкт-Петербурге мужчина потратил свыше восьми миллионов рублей на квартиру и несколько миллионов на ремонт, а позже узнал, что ему придется делить жилплощадь с пенсионером, писал aif.ru.

Комментируя произошедшее, Юсова указала на распространенную ошибку желающих обзавестись жильем. По ее словам, ради экономии времени и средств они отказываются от юристов, не проводят банковскую проверку и сделку через нотариуса и не запрашивают стандартный пакет документов, позволяющий выявить лиц с правом пожизненного проживания.

«Важно проверять стандартный пакет документов. Самый элементарный. Если люди обращаются к профессионалам, то это самые первые документы, которые мы смотрим. И если мы видим человека, который там прописан и имеет право пожизненного проживания, мы либо решаем этот вопрос — покупаем у него долю, выписываем его — либо же мы не беремся за продажу этого объекта и не рекомендуем к покупке», — сказала она.

Специалист подчеркнула, что необходимые документы можно получить в жилищно-эксплуатационной конторе и паспортном столе. При этом риелтор пояснила, что проблемы с лицами с правом пожизненного проживания при покупке квартиры — это не новая схема, такие случаи происходят достаточно часто, и в большей степени, считает она, «виноват» сам покупатель.

«Очень многие люди считают, что можно посмотреть выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подписать договор, отдать деньги и на этом все. Это ошибка самого покупателя. Поэтому такие ситуации случаются, когда происходит приватизация. Люди не выписываются из квартиры и в то же время не приватизируют ее. Они там остаются на пожизненное проживание», — добавила Юсова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народная артистка России Лариса Долина после квартирного скандала переключила свое внимание на творческую карьеру. Певица планирует забыть эту историю и выпускать песни не о себе.

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