В Берлине прошла акция за мир между Германией и Россией

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 53 0

Участники митинга выступили против конфронтации и возложили цветы к советскому мемориалу.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kuenne; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Берлине состоялась крупная антивоенная акция. Участники митинга призвали к мирным отношениям между Германией и Россией. Кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На улицы города вышли люди с плакатами против антироссийского курса властей ФРГ. На транспарантах были лозунги «Наша страна желает мира», «Против агрессивной политики в отношении России», «Вон из НАТО прямо сейчас» и «Мы никогда не забудем, что Россия — наш друг».

Часть участников принесла цветы с лентами, на которых были написаны призывы к миру. На некоторых плакатах разместили фотографию водружения знамени над Рейхстагом в 1945 году. Участники акции также потребовали от властей Германии признать геноцид народов СССР в годы Великой Отечественной войны и отказаться от политики реваншизма.

В митинге участвовали немецкие политики и общественные деятели. Среди них — внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен. Ранее партия называлась «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».

После завершения акции демонстранты пришли к памятнику советскому воину в парке Тиргартен. Там они возложили цветы и почтили память солдат Красной армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о масштабном митинге в Берлине против политики Фридриха Мерца. Участники акции потребовали отставки канцлера ФРГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зод...

Последние новости

21:21
Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского
21:01
«Моя популярность — не ваше дело»: Мелони жестко ответила на заявления Трампа
20:42
Ловушка в квитанции: как мошенники крадут доступ к «Госуслугам» через QR-коды
20:25
Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре имел проблемы с психикой
20:09
Радиационный фон ЗАЭС после отключения электроснабжения остается в норме
20:00
Кубанского бизнесмена подозревают в краже яблок на сумму 18,3 миллиона рублей

Сейчас читают

«Паника, суета, дети плачут»: официант из ТЦ в Краснодаре о нападении
Молодой человек с ножом напал на посетителей ТЦ в Краснодаре: что известно
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео