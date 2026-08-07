«Новые люди» предлагают создать народную карту «спорных» дорожных камер

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В Москве стартовала всероссийская кампания «Честные дороги».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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В Москве стартовала всероссийская кампания «Честные дороги»

В Москве дан старт всероссийской кампании «Честные дороги». Партия «Новые люди» предложила автомобилистам сообщать о спорных местах, в которых установлены дорожные камеры.

Иногда водители получают множество штрафов на одном и том же участке, при этом срок обжалования — всего десять дней. Они истекают еще до того, как постановление появляется у нарушителя.

«Почему произвольно устанавливаются камеры, какая логика в установке 35 камер вот на ближайшем отрезке пути, у которого мы находимся? Хотелось бы понимать, как это все влияет на безопасность дорожного движения. Изменение скоростного режима — чем это оправдано? И установка камер-ловушек, которые не несут никакой вообще полезности для безопасности дорожного движения», — заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме VIII созыва Сардана Авксентьева.

Кроме того, «Новые люди» предложили создать народную карту таких камер-ловушек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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