Пострадавшим продавцам Wildberries могут предоставить налоговые льготы

Правительство обсуждает меры поддержки.
Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин
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Правительство рассматривает возможность введения налоговых преференций для предпринимателей, пострадавших в результате происшествий на объектах компании Wildberries. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Его слова приводит РИА Новости.
Он пояснил, что вопрос сейчас обсуждается в профильной рабочей группе. Предложения по возможным мерам поддержки могут быть представлены уже на следующей неделе.
«Этот вопрос обсуждают в рабочей группе в правительстве. Думаю, на следующей неделе мы выйдем с предложениями», — сказал Сазанов.
Замминистра уточнил, что среди рассматриваемых вариантов — предоставление предпринимателям отсрочек и рассрочек по уплате налогов.
Как отметил представитель Минфина, окончательное решение пока не принято. Сроки действия возможных льгот будут определяться с учетом размера причиненного ущерба, а также оценки будущей платежеспособности заявителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Wildberries начал выплаты продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на инфраструктуру компании. Основатель маркетплейса Татьяна Ким заявила, что уже проведены два транша поддержки. Во вторую волну выплат вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров уже были введены льготы, включая кредитные каникулы и другие формы поддержки.
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