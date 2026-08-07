Пострадавшим продавцам Wildberries могут предоставить налоговые льготы

Правительство рассматривает возможность введения налоговых преференций для предпринимателей, пострадавших в результате происшествий на объектах компании Wildberries. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что вопрос сейчас обсуждается в профильной рабочей группе. Предложения по возможным мерам поддержки могут быть представлены уже на следующей неделе.

«Этот вопрос обсуждают в рабочей группе в правительстве. Думаю, на следующей неделе мы выйдем с предложениями», — сказал Сазанов.

Замминистра уточнил, что среди рассматриваемых вариантов — предоставление предпринимателям отсрочек и рассрочек по уплате налогов.

Как отметил представитель Минфина, окончательное решение пока не принято. Сроки действия возможных льгот будут определяться с учетом размера причиненного ущерба, а также оценки будущей платежеспособности заявителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Wildberries начал выплаты продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на инфраструктуру компании. Основатель маркетплейса Татьяна Ким заявила, что уже проведены два транша поддержки. Во вторую волну выплат вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров уже были введены льготы, включая кредитные каникулы и другие формы поддержки.

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