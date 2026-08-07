Трагедия в Смоленске: ураган унес жизни женщины и ребенка
Город накрыла мощная гроза, шквалистый ветер повредил уличные конструкции и повалил деревья.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Жертвами урагана в Смоленской области стали ребенок и женщина
На Смоленск обрушился мощный ливень и шквалистый ветер. В результате падения дерева в парке Соловьиная роща погиб ребенок, а в Лопатинском саду — женщина. Об этом сообщил глава города Александр Новиков в мессенджере МАКС.
По его словам, городские службы перевели на усиленный режим сразу после получения штормового предупреждения. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранительные органы. Власти принесли глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Новиков отметил, что по поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина состоялся оперативный штаб с муниципалитетами региона, чтобы скоординировать дальнейшие действия по ликвидации последствий стихии.
«Сразу после ВКС собрал городской штаб с руководителями наших ответственных служб. На момент совещания поступило более 25 заявок на упавшие деревья, и обращения продолжают поступать», — уточнил Новиков.
Чтобы устранить последствия стихии, сформировали бригады из 40 человек с привлечением 12 единиц специальной техники. Специалисты выезжают на заявки по отключению электричества, подтоплению дорог и расчистке завалов. Работа будет вестись круглосуточно до тех пор, пока обстановка полностью не стабилизируется.
Смоленск гроза накрыла вечером. За короткое время улицы превратились в бурные потоки, соответствующие кадры публикует 5-tv.ru. Шквалистые порывы ветра повреждали уличные конструкции и валили деревья. Власти настоятельно порекомендовали жителям не выходить на улицу.
Официальная оценка ущерба пока не опубликована. Масштаб последствий станет понятен после обследования парков, линий электропередачи, дорог и городских конструкций.
В Смоленской области ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в конце июля в 15 городах Ростовской области из-за мощных ливней, града и штормового ветра люди остались без света и воды. Последствия стихии были печальными: повалены сотни деревьев, перекрыты дороги, пострадали постройки и коммуникации, улицы превратились в бурные реки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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