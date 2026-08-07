В Думе призвали признать «Яблоко» нежелательной организацией

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Миронов и Слуцкий раскритиковали партию и деятельность ее сторонников.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Традиционную политическую провокацию устроили европейские дипломаты в урочище Сандармох. В карельских лесах в середине прошлого века были замучены десятки тысяч советских граждан. Расправу устраивали финские оккупанты, которые в годы Великой Отечественной воевали на стороне нацистской Германии.

Вот только сегодня европейские дипломаты из Чехии и той же Германии про убитых в концлагерях забывают, а вспоминают только жертв сталинских репрессий. И в этой же акции в этом году приняли участие сторонники российской партии «Яблоко». Той самой, что не скрывает свои контакты с Западом. И поэтому продвигает их идею немедленного завершения СВО на условиях Киева.

«Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность доносить свои идеи во время избирательной кампании. Зачем? Они иноагенты, они поддерживают всех иноагентов, они вредители, они предатели нашей родины», — заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов.

«Великий Жириновский еще в 2021 году говорил о том, что „Яблоко“ за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло», — считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий.

Ранее с критикой выступила и КПРФ — Геннадий Зюганов напомнил, что за все время спецоперации «Яблоко» ни разу не осудила преступления Украины. В итоге политическую партию «Яблоко» призвали признать нежелательной организацией.

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