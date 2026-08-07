Джабаров назвал лицемерием неупоминание роли США в ядерной бомбардировке Японии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал выступление японских официальных лиц на «Церемонии мира», посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, обращаясь к аудитории, ни разу не назвали страну, применившую ядерное оружие 6 августа 1945 года, но при этом подвергли критике Россию.

«Это типичное лицемерие наших врагов. Япония сейчас ведет себя как настоящий враг. Потому что, что бы они ни говорили, никогда американцы не отмоются от того, что они первыми в мире совершили ядерный удар. Причем тогда ядерное оружие было только у американцев. Все это прекрасно знают. То, что они не называют США, еще не значит, что они не знают, о какой стране идет речь», — заявил сенатор в беседе с Lenta.ru.

Джабаров подчеркнул, что Москва давно привыкла к подобному поведению недружественных государств. Он также выразил уверенность, что Япония еще вспомнит, как СССР помог ей избежать полного разгрома в те годы, а все сказанное мэром Хиросимы останется на его совести.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Японии проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей жизни около 80 тысяч человек. Американцы выбрали город в качестве мишени из-за размещения там штаба японской армии.

Между тем, Токио показал резкий разворот к милитаризации под руководством Вашингтона, что вызывает масштабные протесты внутри страны.

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