Минздрав РФ назвал доступные по ОМС обследования на наследственные болезни

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Ведомство указало на возможности ранней диагностики дислипидемии и меры профилактики осложнений.

Обследования по ОМС на наследственные заболевания — Минздрав

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Мурашко: россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о доступных для граждан обследованиях в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом он заявил, говоря о возможностях выявления наследственных форм дислипидемии.

«Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни», — высказался он.

Мурашко отметил, что своевременное выявление подобных состояний дает возможность заранее оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем это позволяет применять современные методы лечения и медикаментозной терапии для снижения вероятности инфарктов и инсультов в раннем возрасте.

Отдельно министр подчеркнул, что в России реализуются программы раннего медицинского обследования населения. В их числе — диагностика наследственных патологий у беременных женщин, направленная на выявление возможных рисков на ранних этапах.

Также глава Минздрава напомнил о работе фонда, который обеспечивает лекарственной терапией детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России утвердило бесплатное лечение свыше 20 видов заболеваний. Программа также предусматривает расширение мер профилактики и диспансерного наблюдения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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