В Турции в аварии с туристическим автобусом погибли четыре человека

В Турции в провинции Испарта в результате аварии с туристическим автобусом погибли четыре человека, еще 16 получили травмы. Об этом сообщил телеканал A Haber.

Инцидент произошел в уезде Гелендост. По предварительным данным, автобус следовал в город Конья после экскурсионной поездки по населенным пунктам провинции Испарта. Водитель по неустановленной причине потерял управление на трассе, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

В результате происшествия погибли четыре пассажира. Еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, включая причины потери управления автобусом и возможные технические факторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предварительной причине смертельного ДТП с автобусом в Тюменской области. Авария произошла около пяти часов утра на 101-м километре федеральной трассы. В результате происшествия погиб водитель автобуса, житель Республики Башкортостан. Еще два человека получили травмы.

Всего в транспортном средстве находились 19 вахтовых работников и два водителя.

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