В зоне СВО погиб бывший замгубернатора Югры Алексей Золотухин

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры Алексей Золотухин. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев на своей странице во ВКонтакте.

«Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО», — высказался он.

До возвращения в Вооруженные силы РФ Золотухин курировал в правительстве округа вопросы региональной безопасности и гражданской защиты населения. В его ведении находилась координация действий органов власти при чрезвычайных ситуациях, а также взаимодействие с правоохранительными структурами.

Алексей Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте, в Узбекской ССР. В 2003 году он с отличием окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России по специальности «Юриспруденция». С 1995 по 2008 год проходил службу в Вооруженных силах России, после чего перешел на гражданскую государственную службу.

С 2018 по 2023 год Золотухин занимал пост первого заместителя главы Пыть-Яха. В 2022 году он возглавлял рабочую группу оперативного штаба Югры, занимавшуюся восстановлением объектов социальной инфраструктуры в Макеевке Донецкой Народной Республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию в Обояни Курской области погиб бывший глава города Сергей Карелов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.