В результате атаки беспилотника в Курской области погиб экс-глава Обояни Карелов

В результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию (АЗС) в Обояни Курской области погиб бывший глава города Сергей Карелов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сергей Иванович — во всех смыслах выдающийся человек. <…> Человек особого склада характера, его знали, любили, на него равнялись. Его трагическая гибель — по-настоящему невосполнимая утрата», — написал губернатор.

Карелов был экс-главой Обояни и бывшим депутатом областной Думы. Он имел звание почетного работника общего образования России. Много лет преподавал историю в Косиновской восьмилетней школе. Позднее стал директором Обоянской школы № 2.

Также в результате удара украинского дрона на АЗС в Обояни два человека получили ранения. У них были диагностированы баротравмы и слепые осколочные ранения. Карелов же погиб на месте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД Белоруссии расценивает удар украинского беспилотника по автобусу в Брянской области как теракт. В транспортном средстве находились граждане республики. Причем из 44 пассажиров 28 — несовершеннолетние.

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