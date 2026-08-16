«Спартак» прервал трехлетнюю безвыигрышную серию в играх с «Балтикой»

В четвертом туре Российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях взял верх над калининградской «Балтикой». Встреча между командами завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче первым открыл столичный клуб — на 20-й минуте с передачи новичка «красно-белых» Мирлинда Даку отличился форвард Манфред Угальде. Для албанского нападающего этот пас стал первым результативным действием за новую команду. Спустя три минуты усилиями Андрея Менделя хозяева поля сравняли счет. Однако во втором тайме «спартаковцы» вышли вперед благодаря голу Пабло Солари и сохранили преимущество до конца матча.

Клуб из Москвы обыграл «Балтику» впервые с 2023 года. До этого каланинградцы трижды побеждали «Спартак».

Успех на выезде позволил подопечным Хуана Карседо набрать девять очков и догнать петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо» в турнирной таблице — все три команды делят второе место. «Балтика» с шестью баллами располагается на шестой строчке. Единоличным лидером в таблице является «Краснодар», который обыграл в субботу грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.

В пятом туре москвичам предстоит помериться силами с «Зенитом», встреча пройдет на арене «Спартака» 23 августа. «Балтика» на следующий день сыграет с «Рубином» из Казани.

Ранее 5-tv.ru писал о разгромной победе «Зенита» над московским «Динамо».

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