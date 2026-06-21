Херсонская область осталась без света после сбоев в Запорожье

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Ранее в нескольких округах было нарушено электроснабжение в результате атаки ВСУ.

Отключение электричества в Херсонской области — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Сбои в энергетической системе Запорожской области привели к массовому отключению электричества в муниципалитетах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Херсонэнерго».

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в сообщении.

Известно, что полностью света лишились 14 округов российского региона. В компании подчеркнули, что над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки трудятся специалисты. Организация также принесла извинения за неудобства.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении электроснабжения в восьми округах из-за атаки летательных аппаратов киевского режима. Он добавил, что ситуация находится под контролем руководства региона.

Область уже оказывалась в такой ситуации 14 июня. Тогда в «Херсонэнерго» писали о том, что регион оказался полностью обесточен. Без света также осталась часть Запорожской области в результате ударов дронов ВСУ по энергетическим объектам.

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