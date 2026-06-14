Херсонская область полностью обесточена после атак ВСУ на Запорожье

Херсонская область полностью обесточена из-за нарушений в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Херсонэнерго».

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что часть региона обесточена. Он уточнил, что в результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Продолжается оценка повреждений.

Кроме того, добавил Балицкий, над регионом фиксируется высокая опасность ударов дронов ВСУ.

До того 5-tv.ru сообщал, что 11 июня Запорожская АЭС второй раз за неделю оказалась полностью обесточена. Станция лишилась внешнего энергоснабжения из-за аварийного отключения резервной линии электропередачи. Предыдущий случай полного обесточивания произошел 5 июня. Ее работу восстановили 6 июня.

В пресс-службе ЗАЭС подчеркивали, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения остается в норме и не превышает установленных значений.

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