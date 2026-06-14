Херсонская область полностью обесточена после атак ВСУ на Запорожье

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 45 0

Ранее сообщалось, что часть Запорожской области была также обесточена.

Херсонская область полностью обесточена — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Херсонская область полностью обесточена из-за нарушений в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Херсонэнерго».

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что часть региона обесточена. Он уточнил, что в результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Продолжается оценка повреждений.

Кроме того, добавил Балицкий, над регионом фиксируется высокая опасность ударов дронов ВСУ.

До того 5-tv.ru сообщал, что 11 июня Запорожская АЭС второй раз за неделю оказалась полностью обесточена. Станция лишилась внешнего энергоснабжения из-за аварийного отключения резервной линии электропередачи. Предыдущий случай полного обесточивания произошел 5 июня. Ее работу восстановили 6 июня.

В пресс-службе ЗАЭС подчеркивали, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения остается в норме и не превышает установленных значений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:29
Есть риски: почему диабетикам важно проверять уровень витамина B12
1:07
Трагическое восхождение: в Йемене альпинист упал в кратер вулкана и погиб
0:43
Министр цифрового развития Германии попался на использовании ИИ в своих выступлениях
0:22
Херсонская область полностью обесточена после атак ВСУ на Запорожье
0:05
Двое мужчин устроили стрельбу по прохожим в Киевской области
0:03
Несколько регионов США и Канады захотели отделиться от федеральных государств

Сейчас читают

Не привязали: молодая женщина погибла во время прыжка с канатом в Бразилии
Не знал о своей смерти: во Франции фермер числился мертвым 32 года
«Как Бегемотик выглядит»: Мирослава Карпович впервые показала лицо мужа
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео