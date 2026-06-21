Илон Маск предложил раздать людям деньги из казначейства США

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Так бизнесмен отреагировал на слова Джей Ди Вэнса.

Почему Илон Маск предложил раздавать деньги из бюджета США

Фото: www.globallookpress.com/Evan Vucci/AP

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Миллиардер и предприниматель Илон Маск предложил американским властям раздать деньги людям напрямую из бюджета США. Об этом он написал у себя на странице в социальной сети X.

Так бизнесмен отреагировал на заявление вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, который совсем недавно сказал, что правительство в будущем намерено взять под контроль все крупные корпорации страны, занимающиеся усовершенствованием искусственного интеллекта (ИИ).

Маск, который сам активно разрабатывает технологии на основе ИИ, предложил другой подход к распределению средств американских налогоплательщиков.

«Лучше просто отправлять деньги напрямую людям из казначейства», — написал предприниматель.

Ранее Илон Маск заявлял, что развитие ИИ пойдет на пользу человечеству. В частности, робототехника будет способствовать росту производства быстрее, чем увеличивается денежная масса. Таким образом инфляция останется низкой. При этом бизнесмен предупреждал, что важно контролировать усовершенствование ИИ, иначе все может закончиться как в фильме «Терминатор».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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