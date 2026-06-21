Пик активности клещей в России в 2026 году продлится до сентября

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

Дачникам стоит быть особенно осторожными.

Когда в России исчезнут клещи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Обычно пик активности клещей в России приходится с апреля по июнь, однако риск укуса сохраняется вплоть до осени. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала изданию заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова, в теплое время года клещи чаще всего обитают в лесу с густой травой.

Тем не менее еще их можно встретить и в других, казалось бы, неопасных местах. Например, на заросших обочинах дорог, в оврагах или на кладбище, где преобладает растительность, а также на неухоженных дачных участках.

Для снижения риска укусов эксперт порекомендовала регулярно скашивать траву, убирать сорняки и проросли кустарников, не допуская захламления. Помимо этого, следует обрабатывать территорию около своего дома специальными инсектоакарицидными средствами.

Людмила Страхова отметила, что укусам клещей подвержены в основном те, кто работает на улице. В этот список входят также и дачники. Согласно статистике, в 63% процентах случаев за медицинской помощью обращаются люди в возрасте от 40 до 60 лет. При этом большая часть пострадавших — женщины.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как остановить нашествие комаров и клещей на дачном участке.

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