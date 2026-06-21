В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии

Ограничения вводятся по распоряжению диспетчерских служб.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Севастополе начали применять график временного ограничения электроснабжения. О введении меры сообщил губернатор города Михаил Развожаев в канале в мессенджере МАКС.
«В Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии», — написал губернатор.
По его словам, решение принято для стабилизации работы энергосистемы на фоне повышенной нагрузки на электрические сети. Ограничения вводятся по указанию диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ.
Ранее в этот день стало известно, что власти Крыма объявили о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Ограничение распространяется на все формы получения горючего — как при оплате наличными и банковскими картами, так и по талонам.
По словам главы республики Сергея Аксенова, в текущих условиях топливо будет доступно только тем структурам, от работы которых напрямую зависит функционирование региона. Дополнительные меры, связанные с ситуацией на топливном рынке полуострова, будут озвучены позднее.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?