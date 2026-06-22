Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Глава государства участвует в памятных мероприятиях каждый год.

День памяти и скорби 22 июня — Путин возложит венок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Президент РФ Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также мемориалам городов-героев и памятному обелиску, посвященному городам, получившим звание «Город воинской славы».

Российский лидер участвует в мероприятии каждый год, несмотря на любые погодные условия и обстановку. Вместе с ним в церемонии принимают участие официальные лица и ветераны войны.

День памяти и скорби в России

В России 22 июня отмечается как День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни свыше 26 миллионов советских граждан.

Основные события в этот день — возложение венков и минута молчания, которая ежегодно охватывает все города и населенные пункты страны. Ее объявляют в 12:15 мск — именно в это время 22 июня 1941 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил о начале войны.

При этом официальный статус день получил только после распада Советского Союза. В июне 1996 года президент России Борис Ельцин учредил памятную дату.

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