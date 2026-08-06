«Мы тебя ждали»: у тренера сборной России Карпина впервые родился сын

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 97 0

До этого у Валерия рождались исключительно дочери — две в новом браке и три в предыдущих.

У тренера сборной России Карпина родился сын

Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

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У тренера сборной России Карпина впервые родился сын

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его супруга Дарья сообщили о рождении сына. Радостной новостью жена Карпина поделилась в социальных сетях, опубликовав фотографию из роддома.

На снимке супруги позируют вместе с новорожденным. В отличие от многих публичных людей, они не стали скрывать лицо ребенка. При этом имя мальчика родители не назвали.

«Добро пожаловать в семью, сынок. Мы тебя очень ждали», — написала Дарья Карпина.

Мальчик стал первым сыном в семье тренера. Валерий Карпин уже воспитывает пятерых дочерей. От первого брака - Мария и Валерия, также у тренера есть внебрачная дочь Вероника. Дарья воспитывает дочь Аниту от первого брака. В совместном браке у супругов ранее родились две дочери — Дарья и Александра.

В настоящее время 57-летний Карпин возглавляет сборную России по футболу. В ноябре 2025 года он покинул пост главного тренера московского «Динамо», объяснив решение отказом от совмещения работы в клубе и национальной команде, писал 5-tv.ru.

До этого Карпин совмещал работу в сборной России и «Ростове», который тренировал с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год. Ранее он также возглавлял московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо».

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