«Предательство России»: Слуцкий раскритиковал идею «Яблока» о мире с Киевом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 125 0

Он сравнил это предложение с Брестским договором 1918 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; МАКС/СЛУЦКИЙ/slutsky_l; 5-tv.ru

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Слуцкий назвал идею партии «Яблока» о мире с Киевом капитуляцией

Предложения партии «Яблоко» о заключении мира с Киевом являются попыткой повторить сценарий Брестского договора 1918 года. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, опубликовав видеозапись в своем Telegram-канале.

«Похабный Брестский мир, заключенный коммунистами 100 лет назад, сейчас хочет повторить партия „Яблоко“, которая предлагает мир с нацистским режимом», — подписал он ролик.

По словам Слуцкого, в случае заключения договора с действующим киевским режимом страна может потерять контроль над Донбассом, Новороссией и Крымом, а также предать жителей этих регионов и военнослужащих.

«Назвать это миром невозможно. Это капитуляция и предательство России, русского мира и русской цивилизации. Таким же предательством был Брестский мир», — написал политик.

По мнению лидера ЛДПР, подобные заявления нельзя рассматривать как альтернативную политическую позицию.

Также Слуцкий напомнил слова основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее говорил о возможном признании «Яблока» нежелательной организацией за сомнительные инициативы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру проверить деятельность партии «Яблоко».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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