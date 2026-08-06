Сергей Собянин сообщил об открытии ситуационного центра Стройкомплекса Москвы

Новая система поможет быстрее координировать работу городских служб при возникновении нештатных ситуаций.
Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin
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Ситуационный центр Градостроительного комплекса открыли в Москве в преддверии Дня строителя. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«Ежедневно в круглосуточном режиме 30 операторов будут готовы отреагировать на нештатные ситуации и подключить соответствующие городские службы», — написал он.
Новая площадка находится на 2-й Брестской улице. Здесь разместили службы мониторинга строительных объектов и центр управления чрезвычайными ситуациями на стройплощадках.
Сейчас система контролирует около 1,7 тысячи объектов, среди которых жилые дома, объекты социальной и деловой инфраструктуры, станции метро и дороги.
Ключевым элементом центра стала единая интерактивная панель, объединяющая данные 12 городских информационных систем. Сведения обновляются в режиме реального времени, что позволяет отслеживать статус строительных объектов и количество специалистов, работающих на площадках.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 2011 года в столице построили и реконструировали 127 станций метро и Московского центрального кольца, а также проложили более 270 километров линий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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