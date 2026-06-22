Мотоциклы летают, а дети замирают: школьники из Мариуполя посетили автодром «Игора Драйв»

Настоящее сражение мотоциклистов на рекордных скоростях прошло на автодроме «Игора Драйв», где отгремел этап первенства и чемпионата Петербурга по мотокроссу. На трибунах за захватывающей борьбой наблюдали школьники из Мариуполя, которые стали почетными гостями мероприятия. Экскурсию организовал благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ». Дети получили уникальную возможность увидеть то, что обычно недоступно зрителям. Корреспондент «Известий» Максим Облендер собрал впечатления.

Удалить из памяти телефона что-то ненужное, чтобы освободить место для новых фото и видео, — они снова и снова снимают буквально пролетающие мимо автомобили и мотоциклы. И наперебой делятся впечатлениями.

«Мы посмотрели на автодром, это на самом деле очень удивительно, так быстро машинки ездят, меня это очень впечатляет. Мне очень нравится, очень много эмоций. А также мы прослушали лекцию очень интересную, нам рассказали про виды гонок», — поделилась впечатлениями Неанила Цололо.

«С сегодняшнего дня у нас есть очень много что рассказать на самом деле», — заметила Анастасия Онищенко.

Перепады высот на уникальной трассе достигают 25 метров. Мотоциклисты порой пролетают по 20 метров. Это этап первенства и чемпионата Петербурга по мотокроссу. Ну а на трассе сегодня спортсмены самых разных возрастов, в том числе ровесники этих ребят из Мариуполя.

Они не просто смотрят на мотоциклы с объемом двигателей до 650 кубических сантиметров (это очень мощно), но и знакомятся с инфраструктурой одного из лучших автодромов мира «Игора Драйв». Обычным зрителям вход в медиа-центр или помещение рейс-контроля (где судьям видно каждый поворот всех десяти трасс комплекса) закрыт.

Сделать фото на пьедестале, рассмотреть трибуны и трассу автотрека. Ну а во время мотокросса они сами словно судьи оценивают мастерство спортсменов.

«Понятно, что выигрывает фиолетовый пока что, я не знаю, какой у него номер, а салатовый 38 отстает. Мне кажется, ему очень сильно обидно», — делится Мария Федорова.

По приглашению правительства Петербурга ребята отдыхают в лагере, посещают экскурсии. А эту поездку на автодром «Игора Драйв» организовал благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ».

«Этим летом планируется провести такие однодневные поездки для более чем 700 детей из Мариуполя. Им покажут достопримечательности Санкт-Петербурга, у них насыщенная культурная, спортивная программа, но объекты такого уровня — это что-то по-детски, наверное, особенное», — отмечает директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Но главное чудо впереди, мариупольские старшеклассники и выпускники своими глазами увидят праздник «Алые паруса».

«Я очень жду, я платье привезла, сделала ногти красные, платье красное, я именно все под «Алые паруса», — поделилась Карина Зеленская.

«Я очень жду „Алых парусов“, очень хочется испытать эти эмоции. Это, несомненно, выпускной, который запомнится однозначно на всю жизнь», — отметил Иван Лезкано.

И, конечно, увезут эти яркие впечатления домой. Например, эти медалисты, с отличием закончившие школу, планируют учиться в родном регионе. И обязательно расскажут и про салют, и про белоснежный бриг «Россия», про белые ночи и про то, как замирает сердце, когда рядом с ревом пролетают мотоциклы.

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