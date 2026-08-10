День окончания Ленинградской битвы отметили в Петербурге

Годовщину окончания Ленинградской битвы отметили в Петербурге. Улицы украсили российские флаги и копии знамени Победы. А ночное небо прорезали яркие лучи — как напоминание об обороне Ленинграда.

В годы блокады прожекторы помогали обнаруживать вражеские самолеты и вести по ним огонь.

В честь героической даты особая подсветка зажглась на мосту Бетанкура, а также Дворцовом и Троицком.

Ленинградская битва продлилась 1127 дней и вошла в историю как самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны.

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