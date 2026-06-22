Пожары в Сибири и ураган в Оренбурге: стихийные бедствия охватили регионы России

Площадь лесных пожаров стремительно растет по всей стране. Самая сложная обстановка — в регионах Дальнего Востока и Сибири. Только в Красноярском крае за минувшие сутки вспыхнули еще 35 тысяч гектаров леса, и теперь горят почти 170 тысяч.

Всему виной — грозы. Молнии поджигают сухие деревья, а тушить их мешают жара и труднодоступная местность. До многих очагов добраться можно только на вертолетах.

Справляться с огнем приходится вручную. За прошедшие сутки в России ликвидировали больше 60-ти лесных пожаров. Но в то же время в трех регионах страны ввели режим ЧС.

А в Оренбурге устраняют последствия урагана, который фактически парализовал жизнь во всем городе. За сутки там выпало столько осадков, сколько обычно бывает за целый месяц. Остановилось движение транспорта. На дорогах возникли километровые пробки.

На некоторых улицах машины поплыли, а пешеходам приходилось переходить улицы чуть ли не вброд. Ливень сопровождался сильным ветром. Порывы достигали штормовых 20-ти метров в секунду. Повалены десятки деревьев. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. По прогнозам, до конца суток погода не улучшится.

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