Мульча из травы: секреты богатого урожая и главные ошибки, которые губят грядки

Мульчирование — укрытие поверхности почвы любым органическим или неорганическим материалом. В случае со скошенной травой можно здорово сэкономить на удобрении.

Считается, что такая мульча со временем перегнивает и становится частью почвы. Но везет так не всем дачникам — иногда посадки от нее начинают гнить. Как заставить скошенную траву помочь урожаю и не погубить грядки?

В чем польза мульчирования травой

Как сделать мульчу из травы — польза и вред натурального удобрения для урожая в огороде. Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Мульчирование способно вернуть в почву значительную часть питательных элементов, которые были вынесены с урожаем или скошенной массой. Земля проходит полный органический цикл.

Какие плюсы есть у мульчи?

Сохранение влаги. Снижается общий процент испарений с закрытой почвы. Полив требуется реже (в зависимости от погоды и толщины слоя — в полтора-два раза, а в жаркую погоду — и в три), что особенно важно в засушливое лето.

Подавление сорняков. Плотный слой в пять-семь сантиметров блокирует свет, и однолетние сорняки не могут пробиться. С многолетними корневищными сложнее, но их рост тоже замедляется.

Регулирование температуры. Почва под мульчей меньше нагревается днем и медленнее остывает ночью. Корневая система не страдает от перепадов.

Питание и структура. Перегнивая, трава отдает в землю азот, калий и фосфор. Дождевые черви активно заселяют мульчированный слой и рыхлят грунт.

Профилактика болезней. В разлагающейся траве активно размножается сенная палочка — природная прививка от многих грибковых инфекций, включая мучнистую росу и фитофтору.

Когда мульчирования травой приносит урожаю вред

Как сделать мульчу из травы — польза и вред натурального удобрения для урожая в огороде. Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Если выложить слой мульчи неправильной толщины или взять траву еще не вяленой, никакого удобрения не получится.

Когда свежую зеленую массу наваливают плотностью более 10–15 сантиметров, внутри запускаются анаэробные процессы. Бактерии начинают активно разлагать белки и клетчатку с выделением тепла.

Температура внутри может достигать 50–60 градусов. Азот из растительных тканей переходит в аммиачную форму и выделяется в виде газа с резким запахом нашатыря (а также сероводорода и других газов).

Если такой горячий слой соприкасается с корнями культурных растений или находится прямо на грядке, происходит аммиачный ожог: листья желтеют, скручиваются, края отмирают, плоды накапливают нитраты, а корни чернеют. Кроме того, в толстом влажном слое без доступа воздуха развиваются гнилостные бактерии и плесневые грибы.

А еще, если уложить неподвяленную траву сплошным ковром, она быстро превращается в кислую, склизкую массу, которая не пропускает воздух. Корни задыхаются, стебли у самой земли подпревают.

Как правильно мульчировать травой

Как сделать мульчу из травы — польза и вред натурального удобрения для урожая в огороде. Фото: www.globallookpress.com/Olaf Krüger

Существует пять ключевых принципов правильного мульчирования:

Толщина слоя — не более семи сантиметров, оптимально для большинства культур — 3–5 см. Для клубники и земляники слой не должен превышать 3–4 сантиметра, иначе ягоды будут гнить. Толстый слой (до 7 сантиметров) оставляют только под деревьями и кустарниками, отступая от ствола. Мульча не должна касаться стеблей и листьев. Всегда оставляется чистая приствольная лунка. Если трава вплотную прилегает к стеблю, создается зона повышенной влажности, привлекательная для гнилей и слизней. Используется только трава без семян и без следов гербицидов. Скошенный газон, обработанный химией от двудольных сорняков, убьет и культурные растения. Семена одуванчика, пырея или мятлика, попав в мульчу, прекрасно прорастут и создадут еще больше проблем. Регулярное рыхление и ворошение (рекомендуется раз в 7–10 дней) полезно для предотвращения слеживания, улучшения газообмена и снижения риска появления слизней. В дождливое лето слой лучше временно убирать совсем или заменять на солому. Обязательное подвяливание перед укладкой. Свежескошенная трава должна завянуть, потерять избыток влаги, но не высохнуть до сена. Вялая трава не греется, не слеживается и быстрее поедается червями.

Как правильно выкладывать мульчу на грядку

Как сделать мульчу из травы — польза и вред натурального удобрения для урожая в огороде. Фото: www.globallookpress.com/Thomas Warnack

Одна только трава — это «зеленый» компонент с высоким содержанием азота. При разложении он частично улетучивается или переходит в аммиак — такой расклад грядкам не подходит. Если же смешать траву с «коричневым» компонентом — сухими листьями, соломой, опилками, измельченным картоном — получается более сбалансированное покрытие.

Как смешивать на практике:

На дно грядки или в компост закладывается слой листьев или соломы толщиной 2–3 сантиметра;

Сверху — слой подвяленной травы — тоже 2–3 сантиметра;

Затем опять «коричневый» слой.

Такая слоеная мульча меньше греется, не издает резких запахов, а черви перерабатывают ее быстрее.

Для каких грядок травяная мульча полезна, а для каких опасна

Как сделать мульчу из травы — польза и вред натурального удобрения для урожая в огороде. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Идеально подходит:

Томатам, перцам, баклажанам — мульча сохраняет влагу;

Огурцам и кабачкам — эти овощи любят влагу и тепло, травяное покрытие создает идеальный микроклимат;

Капусте — слой травы отгоняет крестоцветных блошек и сохраняет кочаны чистыми;

Клубнике — ягоды не пачкаются, меньше гниют;

Плодовым кустам (смородина, крыжовник).

С осторожностью:

Луковичные цветы — трава провоцирует переувлажнение и грибные болезни, луковицы могут загнить;

Лук и чеснок — мульча задерживает влагу, а этим культурам нужна сухая почва для вызревания;

Морковь и свекла — в толстом слое корнеплоды могут искривляться, ища воздух. Допустим только очень тонкий слой сена.

Совсем не подходит:

Кактусам и суккулентам — им нужна сухая, быстро просыхающая почва;

Альпийским горкам — мульча нарушает дренаж;

Рассаде в первые две-три недели после высадки — неокрепшие стебли легко подпревают.

Как пошагово сделать мульчу из травы

Как сделать мульчу из травы — польза и вред натурального удобрения для урожая в огороде. Фото: www.globallookpress.com/Georg Stelzner

Шаг 1. Скашивание и подготовка массы.

Траву косят в сухую погоду, после того как сойдет роса. Если участок обрабатывался гербицидами, такую траву нельзя использовать минимум месяц. Скошенную массу собирают и раскладывают на брезенте или на бетонной дорожке на 3–4 часа. За это время испаряется лишняя влага.

Шаг 2. Измельчение.

Длинные стебли лучше нарезать лопатой или пропустить через садовый измельчитель. Чем мельче фракция, тем быстрее органика перерабатывается червями и тем плотнее ложится слой.

Шаг 3. Подготовка грядки.

Почва рыхлится плоскорезом на глубину 5 см. Сорняки удаляются. Грядка обильно проливается водой из расчета 15–20 литров на квадратный метр. Влажная земля — обязательное условие, иначе мульча будет вытягивать влагу из корней.

Шаг 4. Укладка.

Трава распределяется равномерным слоем, от стебля каждого растения отступается 5–7 сантиметров свободного пространства.

Уход после укладки:

Раз в неделю слой желательно ворошить (это ускоряет переработку и снижает риск появления слизней). По мере оседания травы можно подкладывать свежую порцию. К концу сезона остатки мульчи заделываются в почву или отправляются в компост.

За один сезон большая часть травяной мульчи успевает переработаться червями и микроорганизмами, оставляя рыхлый гумус.

Какие ошибки в мульчировании допускают чаще всего

Как сделать мульчу из травы — польза и вред натурального удобрения для урожая в огороде. Фото: Getty Images

Укладка свежей, только что скошенной массы слишком толстым слоем (главная ошибка). Использование травы с уже сформировавшимися семенами. Скошенный одуванчик, пырей или мятлик с недозрелыми семенами при попадании на грядку превращаются в источник новых сорняков. Контакт мульчи и стеблей. Влажная трава вплотную прилегает к корневой шейке — создается зона застоя влаги и гниения. Отсутствие ворошения. Мульча, которая лежит без движения несколько недель, особенно в сырую погоду, слеживается, покрывается плесенью и становится убежищем для слизней. Мульчирование холодной, непрогретой почвы ранней весной. Если земля еще не прогрелась до 12–15 градусов, укрытие травой только задерживает тепло и провоцирует загнивание корней. Сначала почве дают прогреться на солнце в течение нескольких дней после посадки, и только потом укладывают мульчу. Использование мокрой травы, скошенной после дождя или по росе. Влажная масса быстро слеживается, в ней запускается кислое брожение без доступа кислорода, появляется неприятный запах. Мульчируют только сухой травой, скошенной в ясный день.

Как класть мульчу в теплице и на балконе

Как сделать мульчу из травы — польза и вред натурального удобрения для урожая в огороде. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

В закрытом грунте правила меняются. Теплица плохо проветривается, влажность высокая. Здесь травяную мульчу используют только в подвяленном виде и слоем не более трех сантиметров. Обязательно ежедневное проветривание, иначе быстро развивается серая гниль.

Для комнатных роз и горшечных растений на балконе мульча из травы не рекомендуется совсем — слишком малый объем почвы, высок риск закисания. В контейнерах лучше использовать керамзит или вермикулит.