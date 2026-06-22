Пять мужчин изнасиловали женщину на глазах у ее 12-летнего сына

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 119 0

Найти злоумышленников по горячим следам не удалось.

В Индии пять мужчин изнасиловали женщину на глазах у ее сына

Фото: 5-tv.ru

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NDTV: в Индии пять мужчин изнасиловали женщину на глазах у ее 12-летнего сына

Группа мужчин проникла на ферму и изнасиловала там женщину на глазах у ее 12-летнего сына. Об этом сообщило издание NDTV.

Все произошло в штате Мадхья-Прадеш в округе Удджайн в Индии. В минувший четверг, 18 июня, в ночное время суток группа из пяти человек пробралась на ферму, где в тот момент находились женщина, ее супруг и их 12-летний ребенок.

Когда злоумышленники оказались в доме, то они разбудили семью. Нападавшие схватили мужчину, вывели его на улицу и избили. В это же время часть преступников сняла провода с расположенной поблизости ветряной мельницы.

Затем, как пострадавшая рассказала полиции, ее вместе с сыном увели в сторону кустарника, где над ней надругались. Подростка заставили наблюдать за происходящим. После злоумышленники скрылись с места преступления.

Семья обратилась к правоохранителям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Найти преступников по горячим следам не удалось. Их розыск продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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