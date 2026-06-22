Инициатива по замене указателей была представлена правительству еще в начале 2026 года.
Фото: www.globallookpress.com/W. Korall
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На дорожных знаках в Латвии все еще остаются названия российских городов. Об этом сообщило издание LSM.
«На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи: „Москва“, „Витебск“ или другие названия российских или белорусских городов», — говорится в материале.
Директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс пожаловался, что инициатива по замене дорожных знаков с названиями российских и белорусских населенных пунктов до сих не была принята правительством.
Проект изменений дорожных знаков был представлен еще в начале 2026 года. Предполагалось, что названия городов этих двух стран исчезнут с дорожных знаков Латвии.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что национальный совет по электронным СМИ Латвии распорядился ограничить доступ сразу к восьми российским интернет-платформам. Среди заблокированных площадок оказался даже один популярный маркетплейс. Поводом для его запрета стала продажа товаров с символикой, которая ассоциируется с Россией и СССР.
Также в перечень включены онлайн-магазин книг, издательство, сервис для чтения и обсуждения литературы, два спортивных ресурса и волгоградский новостной сайт.
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