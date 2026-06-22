Сад в Каире и колокольный звон в Кишиневе: мир вспоминает начало Великой Отечественной войны

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Акции памяти прошли в том числе в Австрии, Японии, Армении и на Кубе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Памятные акции, приуроченные к годовщине начала ВОВ, проходят по всему миру

Первый день войны вспоминают наши соотечественники по всему миру. В Кишиневе прошла акция «Свеча памяти». Участники собрались у мемориального комплекса «Вечность», где захоронены солдаты Красной армии. В честь каждого зажгли свечи — и прозвучал колокольный звон.

В Каире в память о погибших героях высадили сад. На Кубе траурные мероприятия организовали на территории посольства. В Киргизии акции прошли сразу в нескольких городах. Участники вспомнили подвиги и героизм женщин, воевавших на фронте и работавших в тылу.

Память павших в годы Великой Отечественной почтили также в Австрии, Японии, Армении, Словакии, Таджикистане и других странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду 22 июня в День памяти и скорби — 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Глава государства участвует в этом мероприятии каждый год, несмотря на погоду и обстановку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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