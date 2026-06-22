Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги во время полета над Дагестаном и начал экстренное снижение. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно информации сервиса, Boeing вылетел из Гюмри в 11:24 по московскому времени. Менее чем через час после взлета экипаж передал сигнал general emergency, после чего воздушное судно снизилось до высоты около трех тысяч метров.

Позже стало известно, что самолет был перенаправлен в аэропорт Махачкалы. Соответствующая информация появилась в онлайн-табло воздушной гавани. Изначально лайнер должен был прибыть в Москву в 15:25 по московскому времени. Причины подачи сигнала тревоги официально пока не называются.

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