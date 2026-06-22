Путин возложил цветы Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 58 0

В 1941 году 22 июня, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в День памяти и скорби.

Церемония традиционно проходит в 22 июня у стен Московского Кремля в Александровском саду. Глава государства возложил цветы Могиле Неизвестного Солдата, мемориалам городов-героев и городам воинской славы.

День памяти и скорби проходит в России 22 июня. Именно в этот день, 85 лет назад, в 1941 году, нацистка Германия напала на Советский Союз, и началась Великая Отечественная Война.

В память о многомиллионных жертвах этого конфликта 8 июня 1996 года был учрежден День памяти и скорби. В эту дату по всей стране приспускаются государственные флаги, проводятся траурные мероприятия, возлагаются цветы к монументам.

Также 22 июня проходит общероссийская минута молчания в 12: 15 по московскому времени. В эти минуты в 1941 году в эфир вышло обращение, в котором советским гражданам сообщили о нападении Германии на СССР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рано утром 22 июня тысячи людей собрались в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в Белоруссии, чтобы почтить память героев, участников и жертв Великой Отечественной войны.

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