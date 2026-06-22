Тайна «Зеленых ботинок»: личность погибшего на Эвересте альпиниста хотят установить

The Guardian: личность погибшего на Эвересте альпиниста хотят установить

Почти три десятилетия тело альпиниста, известного под прозвищем «Зеленые ботинки», оставалось одним из самых узнаваемых ориентиров на склонах Эвереста. Теперь исследователи надеются окончательно выяснить, кем был погибший, чья история превратилась в одну из главных загадок самой высокой горы планеты. Об этом сообщило The Guardian.

Почему его называют «Зелеными ботинками»

Свое прозвище погибший получил из-за ярко-зеленых альпинистских ботинок, которые были хорошо видны у входа в небольшую известняковую пещеру на северном маршруте восхождения.

На протяжении многих лет тысячи альпинистов проходили мимо тела на высоте около 8500 метров — в так называемой «зоне смерти», где кислорода настолько мало, что человеческий организм начинает стремительно терять силы.

Из-за экстремальных условий эвакуация погибших с таких высот чрезвычайно сложна, поэтому многие тела десятилетиями остаются на горе и становятся своеобразными ориентирами для следующих экспедиций.

Кем мог быть погибший

Наиболее распространенная версия гласит, что «Зеленые ботинки» — это индийский альпинист Цеванг Палджор, погибший во время трагической экспедиции 1996 года.

Тогда группа индийских восходителей попала в сильную снежную бурю. Несколько человек не вернулись с вершины, а тело одного из них позже обнаружили именно в той самой пещере.

Однако стопроцентного подтверждения личности до сих пор нет. Некоторые исследователи предполагают, что погибшим мог быть другой участник той же экспедиции — Дорже Моруп. Из-за отсутствия официальной идентификации споры продолжаются почти 30 лет.

Почему тайну хотят раскрыть сейчас

По данным The Guardian, новая экспедиция намерена использовать современные методы исследования и архивные материалы, чтобы окончательно установить личность погибшего.

Речь идет не только об историческом интересе. Для родственников альпинистов это возможность получить окончательный ответ о судьбе своих близких, а для исследователей — закрыть один из самых известных неразрешенных вопросов в истории покорения Эвереста.

Почему тело сохранилось десятилетиями

Температура на такой высоте большую часть года значительно ниже нуля. Холод, сухой воздух и постоянный лед фактически замедляют естественные процессы разложения.

Именно поэтому многие тела на Эвересте сохраняются десятилетиями почти без изменений. Некоторые из них настолько хорошо заметны, что получили собственные неофициальные названия среди альпинистов.

Самая опасная часть Эвереста

«Зеленые ботинки» находятся в районе, который альпинисты называют «зоной смерти». Она начинается примерно с отметки восемь тысяч метров.

Из-за крайне низкого содержания кислорода организм человека здесь постепенно перестает восстанавливаться. Даже простые действия требуют огромных усилий, а длительное пребывание значительно увеличивает риск отека мозга, легких, переохлаждения и потери сознания.

Именно поэтому спасательные операции на такой высоте считаются одними из самых сложных в мире.

Почему эта история до сих пор волнует людей

За годы «Зеленые ботинки» превратились не просто в ориентир на маршруте, а в символ цены, которую иногда приходится платить за покорение высочайшей вершины Земли.

Попытка установить личность погибшего спустя почти три десятилетия может стать последней главой этой истории и вернуть имя человеку, который долгое время был известен всему миру лишь по цвету своей обуви.

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