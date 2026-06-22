Женщины с «золотым сердцем»: как пациентки после трансплантации спасли других

DM: пациентки после трансплантации пожертвовали сердца науке и спасли других

Три женщины пережили сложнейшую операцию по пересадке сердца. Затем они приняли еще одно важное решение — пожертвовали свои удаленные органы для науки. Благодаря этому исследователи смогли продвинуться в изучении сердечной недостаточности, кардиомиопатии и создании новых методов лечения. Об этом сообщило Daily Mail.

Новое сердце и второй шанс

Кэти Джеймс, Кара Терол и Ханна Шарма получили донорские сердца до 35 лет. Каждая из них прошла через тяжелый диагноз, ожидание трансплантации и долгое восстановление.

Однако после операции женщины решили, что их прежние сердца тоже могут продолжить помогать людям. Удаленные органы передали ученым для исследований.

Сейчас 41-летняя Джеймс, 38-летняя Терол и 35-летняя Шарма призывают других пациентов, которым предстоит пересадка, задуматься о донорстве тканей для науки.

Почему Ханна решила отдать сердце ученым

Ханне Шарме было 28 лет, когда ей понадобилась трансплантация. У нее диагностировали дилатационную кардиомиопатию — заболевание, при котором основная насосная камера сердца растягивается и истончается. Из-за этого органу становится все сложнее перекачивать кровь.

По словам женщины, болезнь могла развиться из-за вирусной инфекции. После операции Шарма решила, что ее старое сердце должно помочь исследованиям.

«Это сердце — не то, что делает меня мной, и я была рада отдать его ученым, которым оно было нужно», — рассказала она.

Диагноз во время беременности

Кара Терол узнала о заболевании сердца во время беременности. У нее выявили рестриктивную кардиомиопатию — состояние, при котором часть сердечной мышцы становится жесткой и хуже наполняется кровью.

До этого женщина годами испытывала симптомы, но считала, что дело в астме.

В 2018 году у нее родился сын Джордж. Через три года врачи сообщили, что без нового сердца ей не обойтись. Болезнь уже повлияла на легкие.

Терол призналась, что решение пожертвовать удаленный орган стало для нее способом ответить добром на добро.

«Донор, подаривший мне сердце, помог мне больше, чем кто-либо другой, и я хотела отплатить тем же», — сказала она.

«Без науки меня бы здесь не было»

Кэти Джеймс пересадили сердце десять лет назад, когда ей было 32 года. Еще в 20 лет у нее диагностировали редкое заболевание — аритмогенную кардиомиопатию.

При этой болезни клетки сердечной мышцы плохо соединяются друг с другом, из-за чего сердце постепенно ослабевает и может работать с опасными нарушениями ритма.

Джеймс рассказала, что не сомневалась в своем решении.

«Я без колебаний пожертвовала бы своим сердцем, чтобы помочь в развитии медицинских знаний. Все просто: без науки и исследований меня бы здесь не было, так что это самое меньшее, что я могу сделать», — отметила женщина.

По ее словам, после трансплантации она стала иначе относиться к жизни.

«Я не отказывалась от того, чтобы пожертвовать свое сердце, и сейчас я мало от чего отказываюсь. Как я говорю людям, ты живешь только один раз — или ты живешь только дважды, как я чувствую, я сделала после того, как получила свое новое сердце», — добавила она.

Как их сердца помогли исследованиям

Ткани всех трех сердец использовали в крупном исследовании сердечной недостаточности, которое проводили специалисты Имперского колледжа Лондона при поддержке Британского кардиологического фонда.

У людей с сердечной недостаточностью часто наблюдается дефицит белка SERCA. Из-за этого сердце сокращается слабее, чем должно.

Ученые смогли вернуть этот белок в клетки сердца, полученные от живых доноров, и добиться того, чтобы они сильнее сокращались в лабораторных условиях.

Если результаты удастся подтвердить в клинических исследованиях, это может открыть путь к новым методам лечения сердечной недостаточности. Такая терапия потенциально сможет уменьшать усталость, одышку и другие симптомы, связанные с ослабленной работой сердца.

Сердечные клапаны из лаборатории

Сердца Шармы и Джеймс также помогли ученым приблизиться к созданию сердечных клапанов в лабораторных условиях.

Сейчас пациентам обычно устанавливают либо механические клапаны, после которых нужно пожизненно принимать препараты против тромбов, либо биологические клапаны из тканей животных. Последние со временем изнашиваются и часто требуют замены через 10–15 лет.

Исследователи надеются, что лабораторно выращенные клапаны смогут стать более безопасной и долговечной альтернативой.

Почему такие доноры особенно важны

Ткани сердец Терол и Джеймс также изучали, чтобы понять, как кардиомиопатия нарушает нормальную электрическую активность органа.

Ученые рассчитывают определить, какие именно поврежденные клетки вызывают самые серьезные сбои. Это может помочь создавать более точные методы лечения, направленные не на все сердце сразу, а на конкретные механизмы болезни.

Доктор Наджма Латиф, руководившая одним из исследований, подчеркнула, что такие пожертвования позволяют делать открытия, которые иначе были бы невозможны.

«Благодаря этим людям становятся возможны открытия, которые в противном случае никогда бы не были сделаны и которые могут изменить жизнь других людей», — сказала она.

«Это наследие для будущих поколений»

Главный научный и медицинский сотрудник Британского кардиологического фонда профессор Брайан Уильямс отметил, что о таких донорах говорят гораздо реже, чем о людях, которые жертвуют органы после смерти.

По его словам, живые доноры удаленных сердец помогают ученым работать с реальными человеческими тканями и глубже понимать причины сердечных заболеваний.

«Их решение пожертвовать свое сердце для исследований открывает путь к открытиям, которые можно сделать, только изучая реальные человеческие ткани. Это позволит исследователям выявить причины сердечных заболеваний, проверить новые идеи и усовершенствовать методы лечения», — отметил Уильямс.

Ткани донорских сердец хранятся в биобанке кардиопульмонологического и реанимационного отделений больниц Ройал-Бромптон и Хэрфилд.

Руководитель биобанка Харшил Бхаяни подчеркнул, что такие пожертвования имеют значение далеко за пределами одного исследования.

«Эти вклады — больше, чем образцы. Они представляют собой долговечное наследие, которое поддерживает прогресс в исследованиях и приносит пользу будущим поколениям», — сказал он.

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