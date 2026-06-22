Черешня кусается: почему любимая ягода стала такой дорогой

Летом 2026 года черешня представлена в магазинах в разных ценовых категориях

Черешня остается одним из главных вкусов лета, однако в этом сезоне ее стоимость для многих покупателей выглядит слишком высокой. Откуда ягода поступает в Россию, почему она подорожала, как ее выбирать и сколько можно съесть без вреда — в материале 5-tv.ru.

На полках магазинов черешня сейчас представлена в разных ценовых категориях. В дорогих супермаркетах ягода может стоить около 1600 рублей за килограмм, а отборные позиции доходят и до 1800 рублей. В более доступных сетях встречаются варианты примерно от 650 рублей за килограмм, однако крупная и сладкая черешня там тоже заметно дороже.

Откуда везут черешню

Основными поставщиками ранней черешни на московский рынок традиционно остаются Азербайджан, Узбекистан и Турция. Об этом «МК» рассказала доцент кафедры международной коммерции и логистики РАНХиГС Светлана Ильяшенко.

По словам эксперта, Азербайджан и Узбекистан выходят на рынок в конце мая и формируют первое предложение сезона. Такая ягода обычно отличается плотной мякотью, поскольку должна выдержать несколько дней дороги. Турецкая черешня появляется немного позже и чаще занимает средний ценовой сегмент.

Армянская черешня, поставки которой в Россию были приостановлены с 2 июня 2026 года, занимала небольшую долю рынка. По оценкам специалистов, речь идет примерно о 3–5%, поэтому заметного дефицита из-за этого покупатели не ощутят.

К концу июня на рынок активнее выходит российская черешня из южных регионов. Ягоду поставляют Краснодарский край, Крым, Ростовская область и Ставрополье. Благодаря более короткой доставке такая черешня быстрее попадает на полки, что положительно влияет на свежесть и вкус. Небольшие объемы также поступают из Сербии и Молдовы.

Почему цены не спешат падать

Спрос на черешню в России продолжает расти. По словам Ильяшенко, за последние три года среднедушевое потребление этой ягоды увеличивалось на 8–12% ежегодно. Этому помогают интерес к здоровому питанию и расширение ассортимента в торговых сетях.

В мае 2026 года оптовые цены на азербайджанскую черешню начинались примерно с 600–750 рублей за килограмм. В рознице стоимость доходила до 1200–1500 рублей. Это на 10–12% выше, чем в мае прошлого года.

На рост цен повлияли подорожавшая логистика и увеличение расходов на всех этапах движения товара. Сейчас качественная краснодарская черешня в магазинах эконом- и среднего сегмента Москвы стоит примерно 500–700 рублей за килограмм. В премиальных торговых точках крупная отборная ягода может доходить до 1700 рублей.

Снижение цен возможно в конце июня и июле, когда увеличатся поставки из Ростовской области и Крыма. Однако резкого обвала стоимости эксперты не ждут. На ситуацию влияет топливный кризис, особенно заметный в южных регионах, где сейчас идет уборочная и активно используется техника.

Черешня требует постоянного охлаждения при перевозке. Рефрижераторы расходуют больше топлива, а путь от садов Ставрополья до московского распределительного центра занимает до 16–18 часов. В обычный сезон логистика занимает около 12–15% в цене ягоды, а сейчас этот показатель мог вырасти до 18–19%.

Из-за продовольственной инфляции и дополнительных расходов средний чек на черешню, по оценке экспертов, останется на 5–7 процентов выше уровня прошлого года.

«Поэтому ждать падения цен не стоит», — заключила Светлана Ильяшенко.

По ее словам, сейчас как раз удачный момент для покупки российской черешни: пиковые цены уже прошли, а качество ягоды благодаря быстрой доставке остается высоким.

Как выбрать хорошую ягоду

При покупке черешни в первую очередь стоит смотреть на плодоножку. Она должна быть зеленой, упругой и не пересохшей. Если хвостик легко отрывается и при этом выделяется сок, ягода может быть перезрелой или поврежденной.

Кожица качественной черешни должна быть гладкой, блестящей, без трещин, вмятин и подтеков. У темных сортов хороший признак — почти черный равномерный цвет, говорящий о достаточном количестве сахара.

Аромат тоже важен. У спелой черешни он сладкий, с легкой кислинкой. Если запаха почти нет, ягода, скорее всего, недозрела. Если появляются винные или бродильные нотки, продукт уже начал портиться.

Нутрициолог Татьяна Попова в беседе с «МК» посоветовала обращать внимание на плотность. Хорошая черешня должна быть упругой, но не каменной. Слишком мягкая ягода обычно уже переспела.

Как хранить черешню

Мыть черешню заранее не стоит. До употребления ягоду лучше держать сухой в холодильнике при температуре два-четыре градуса. Для хранения подойдет контейнер с отверстиями или бумажный пакет. Съесть ягоду желательно в течение двух-трех дней, иначе она начнет терять вкус и свежесть.

Чем полезна черешня

Черешня ценится не только за сладкий вкус. В ней есть антиоксиданты, калий, клетчатка, витамин С и полифенолы. Эти вещества помогают поддерживать работу сердца, иммунитет, пищеварение и общий тонус.

В 100 граммах черешни содержится примерно 60–65 килокалорий, 12–16 граммов углеводов и около двух граммов клетчатки. При этом из-за сладости ягоду легко съесть в слишком большом количестве.

«Давайте есть черешню так, чтобы радовались и наши вкусовые рецепторы, и биохимия крови», — призвала эксперт по правильному питанию Татьяна Попова.

Она привела пример клиентки, которая принесла черешню «на перекус» и считала ее безобидным фруктом. При взвешивании оказалось, что порция составила около 480 граммов, а это примерно 70–75 граммов сахара. После такого количества возможны вздутие, сонливость и проблемы с контролем веса.

Сколько можно съесть

Здоровым взрослым людям Попова рекомендует ограничиваться 150–200 граммами черешни в день. Это примерно 12–15 крупных ягод.

Если черешня заменяет другую углеводную часть рациона и нет проблем с желудочно-кишечным трактом, порцию можно увеличить до 250–300 граммов. При снижении веса лучше ограничиться 100–150 граммами и есть ягоду вместе с белком или жирами, например с йогуртом, творогом или орехами.

Людям с диабетом и преддиабетом черешня не запрещена, но порция должна быть небольшой — около 100–150 граммов в день. Есть ее лучше не натощак, а вместе с белком или жирами. После употребления желательно проверить индивидуальную реакцию организма с помощью глюкометра. Для детей подходящая порция составляет пять-десять ягод. Косточки перед этим нужно обязательно удалить.

Чем опасны косточки

Косточкой действительно можно подавиться, если она попадет в дыхательные пути. Опасными признаками считаются внезапный кашель, шумное дыхание, невозможность говорить, а также посинение губ.

Если ребенок спокойно дышит, говорит или плачет, но проглотил косточку, скорее всего, она попала в пищевод. Обычно одна косточка проходит через желудочно-кишечный тракт и выходит за два-пять дней, иногда процесс занимает до недели.

Непроходимость кишечника из-за косточек встречается редко, однако риск выше у малышей и при большом количестве проглоченных косточек.

Кому стоит быть осторожнее

Черешня подходит не всем. При синдроме раздраженного кишечника и непереносимости фруктозы она может вызывать неприятные симптомы уже после нескольких ягод. В таком случае лучше начать с одной-двух штук и посмотреть на реакцию организма, а при обострении отказаться от продукта.

Людям с хронической болезнью почек, которым ограничивают калий, стоит обсудить черешню с нефрологом. Обычно в таких случаях порцию ограничивают 100–150 граммами.

Осторожность нужна и при ГЭРБ, изжоге и других хронических проблемах пищеварительной системы. Большие порции и поздний перекус черешней могут усилить рефлюкс.

Аллергия на косточковые тоже возможна. Она может проявляться зудом во рту, отеком губ и другими реакциями. В таком случае продукт лучше исключить и обратиться к аллергологу.

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