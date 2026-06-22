Пенсия вырастет: кто получит прибавку к выплатам в почти 20% с 1 августа

Депутат Говырин: почти на 20% увеличится накопительная пенсия с 1 августа

С 1 августа 2026 года в России увеличат сумму выплат накопительной пенсии. Об этом изданию Life.ru рассказал депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Большинство получателей этого вида пенсий, около 136 тысяч человек, ждет прибавка в 17,3%. Кроме того, для тех, кто целенаправленно копил, самостоятельно или при помощи государства, ждет повышение срочной выплаты.

«Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим материнский капитал на будущую пенсию, и тем, кто откладывал средства самостоятельно вне программы, срочную пенсионную выплату увеличат на 19,3%», — отметил депутат.

Он уточнил, что это приблизительно 37,3 тысячи получателей.

Говырин объяснил, что такой рост связан с итогами инвестиций. В 2025 году вложения пенсионных накоплений принесли доход, который более чем в три раза перекрыл официальную инфляцию в 5,6%.

Он подчеркнул, что речь идет не о страховой пенсии работающих. В данном случае пересчет производится именно накопительной части. При этом, несмотря на впечатляющие цифры в процентах, суммы в рублях окажутся достаточно скромными. Средняя прибавка равна одной тысячи 600 рублям, а срочна составит три тысячи рублей.

Депутат отметил и то, что для получения прибавки не нужно писать заявление. Пересчет произойдет в автоматическом режиме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что средняя пенсия неработающих граждан России в мае выросла почти на две тысячи рублей.

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