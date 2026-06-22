Бил палкой: появились подробности нападения на детский лагерь в Тыве

Мужчина, напавший на детский лагерь в Тыве, бил воспитанников палкой

Мужчина, напавший на детский лагерь «Орленок» в Тыве, бил детей деревянной палкой. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

Инцидент произошел 21 июня. Мужчина 25 лет ворвался в один из корпусов лагеря, где в тот момент находилось 16 воспитанников.

По информации инсайдера, перед тем, как причинить вред несовершеннолетним, молодой человек выстроил школьников в шеренгу. Нападавший также угрожал детям. Он, например, выкрикивал следующую фразу: «Я тебя убью, потом соседку, потом этого мальчика».

После того, как злоумышленника скрутили, ребятам оказали необходимую медицинскую помощь. Скорая, приехавшая на место происшествия, зафиксировала у нескольких воспитанников ссадины и ушибы.

Выяснилось, что в момент нападения сторожа на территории лагеря не было. В ночь инцидента мужчина отпросился со смены, так как плохо себя чувствовал. Нападавшего скрутили сотрудники лагеря, которые сбежались на шум. Именно они удерживали дебошира до прибытия отряда полиции.

По факту произошедшего СК России по региону возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Также они проводят проверку деятельности руководства учреждения.

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