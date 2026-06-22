Лето даст холодка: москвичей предупредили о резкой смене погоды

После теплых дней в столичный регион придут дожди и заметное понижение температуры.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Москвичей предупредили о резком похолодании до семи градусов
Похолодание начнется в Москве в четверг и сохранится до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В понедельник столичный регион окажется под влиянием циклона. Ожидаются ливни, грозы и понижение атмосферного давления до 744 мм ртутного столба.
Днем воздух в Москве прогреется до плюс 22–25 градусов. Во вторник погода улучшится: будет солнечно и тепло, температура поднимется примерно до плюс 24 градусов. Среда также пройдет без осадков. В этот день ожидается около плюс 20–23 градусов.
Ситуация изменится в четверг и пятницу, когда через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет в столицу дожди и заметное снижение температуры.
Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 7–12 градусов. Днем температура воздуха не превысит плюс 15–20 градусов, что примерно на пять градусов ниже климатической нормы. Прохладная погода, по словам Тишковца, сохранится и в выходные дни.
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