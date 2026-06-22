Теперь боится врачей: как Кейт Миддлтон едва не стала жертвой утечки медицинских данных

Radar Online: Кейт Миддлтон боится врачей из-за утечки медицинских данных

После сообщений о возвращении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон к публичной жизни британские таблоиды вновь вспомнили громкий скандал, произошедший во время ее лечения. Попытка незаконно получить доступ к ее медицинской карте могла серьезно повлиять на доверие Кейт к медицинским учреждениям. Об этом сообщило Radar Online.

Что произошло

Скандал разгорелся весной 2024 года. Стало известно, что один из сотрудников лондонской частной клиники The London Clinic, где проходила лечение Кейт Миддлтон, пытался получить доступ к ее медицинским документам.

По информации британских СМИ, мужчина рассчитывал передать конфиденциальные сведения третьим лицам за вознаграждение. Информация о произошедшем быстро дошла до руководства клиники, после чего началось внутреннее расследование.

Почему эта история вызвала резонанс

На момент инцидента состояние здоровья принцессы Уэльской было одной из самых обсуждаемых тем.

В январе 2024 года Кейт перенесла операцию на брюшной полости и на несколько месяцев исчезла из публичного пространства. Это породило многочисленные слухи и теории в интернете.

Позже сама принцесса записала видеообращение, в котором рассказала, что после операции у нее был обнаружен рак и она проходит курс профилактической химиотерапии.

Именно поэтому любые сведения о ее лечении представляли огромный интерес для прессы.

Чем закончилась история

Дело расследовало Управление комиссара по информации Великобритании (ICO), которое отвечает за защиту персональных данных.

Регулятор пришел к выводу, что сотрудник действительно злоупотребил своим доступом к конфиденциальной информации. После завершения проверки он был уволен, а также получил официальное предупреждение.

При этом признаков массовой утечки медицинских данных или системных нарушений в работе клиники выявлено не было.

В The London Clinic заявили, что полностью сотрудничали со следствием и усилили внутренний контроль за доступом к медицинским картам пациентов.

Кейт теперь боится врачей

По данным Radar Online, произошедший инцидент серьезно подорвал доверие принцессы к медицинским учреждениям. Теперь она с осторожностью относится к любым обследованиям.

В январе 2025 года Кейт Миддлтон сообщила, что находится в ремиссии. В течение последних двух лет она постепенно вернулась к исполнению королевских обязанностей, вновь появляясь на официальных мероприятиях.

Несмотря на это, вопросы, связанные с ее здоровьем, остаются одной из самых закрытых тем в британской королевской семье.

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