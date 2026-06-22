Умер экс-глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен

Умер бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США — центрального банка Шатов Алан Гринспен. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на его супругу, журналистку Андреа Митчелл.

Сердце экономиста остановилось в столетнем возрасте. Он ушел из жизни у себя в доме. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркенсона.

Гринспен почти 20 лет возглавлял финансовую систему США. Он занимал этот пост с 1987 года по 2006-й. За это время в Соединенных Штатах сменилось четыре президента: Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Бил Клинтон, Джордж Буш-младший.

Сам бывший глава ФСР отработал на этой должности пять сроков. Его правление американской экономикой связывают с одним из самых длительных финансовых ростов США. Кроме того, Гринспену приписывают стабилизацию рынков после двух крахов — в 1987 и 2001 (после теракта 11 сентября).

Однако есть и те, кто критикует деятельность этого экономиста. Например, некоторые считают, что, в том числе и его решения, создали условия для мирового кризиса в 2007–2008 годах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушел из жизни первый и пока единственный представитель Афганистана, побывавший в космосе, Абдул Ахад Моманд. Он умер в возрасте 67 лет.

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