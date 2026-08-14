Щи в банке на зиму: 5 вкусных рецептов домашних заготовок супов

Летние заготовки ничуть не ограничивают творческий процесс приготовления щей. Заранее можно сделать и зеленые, и томатные — а потом зимой за несколько минут подать их на стол.

Суп, приготовленный из банки с овощной смесью, по вкусу отличается от свежесваренного — он более насыщенный, томленый.

5-tv.ru записал за шеф-поварами Антоном Прокофьевым и Зинаидой Тарантиновой несколько вариантов заготовок щей — от традиционной квашеной капусты до пикантного сельдерея.

Секрет долгого томления

Как приготовить щи в банке на зиму, простые рецепты заготовок и закруток. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Классическая заготовка на основе квашеной капусты требует больше времени, чем другие рецепты, но результат того стоит. Главное правило — никакой спешки.

Для приготовления берется килограмм квашеной капусты вместе с рассолом. К ней добавляется 100 граммов воды, что составляет пропорцию примерно один к десяти. Жидкости должно быть совсем немного, только чтобы капуста не пригорела в начале томления.

«Томится 6 часов в духовке при температуре 120—140 градусов», — рассказал Прокофьев.

По окончании томления горячую массу нужно расфасовать по стерилизованным банкам. Обязательное условие — стерилизация в кипятке. После закатки банки прекрасно хранятся при комнатной температуре, но обязательно в темном месте.

Зимой достаточно открыть банку и переложить содержимое в кастрюлю.

«Добавили там немножко поджарки, несколько раздавленных вареных картофелин, по желанию мяса, бульон, и все это вот вместе довели до кипения, дали чуть настояться», — добавил шеф-повар.

Грибные щи в банке — заготовки на зиму

Как приготовить щи в банке на зиму, простые рецепты заготовок и закруток. Фото: 5-tv.ru

Этот рецепт будет находкой для ценителей насыщенных, плотных супов. Лесные грибы или обычные шампиньоны придают заготовке особый лесной аромат, который полностью раскрывается при разогревании.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 1,5 килограмма;

Грибы (белые, подосиновики или шампиньоны) — 500 граммов;

Морковь — 300 граммов;

Лук репчатый — 300 граммов;

Томатная паста — 2 столовые ложки;

Соль — 1 столовая ложка;

Уксус 9% — 50 миллилитров;

Масло растительное — 100 миллилитров;

Сахар — 1 столовая ложка.

Приготовление:

Предварительно отварить грибы в подсоленной воде (20 минут) и откинуть на дуршлаг. Нашинковать капусту тонкой соломкой. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук и морковь в сотейнике с толстым дном до мягкости, используя растительное масло. Выложить к овощам отваренные грибы и жарить все вместе еще 10 минут, периодически перемешивая. Добавить в сотейник нашинкованную капусту, томатную пасту, соль и сахар. Влить немного воды. Тушить смесь под крышкой на медленном огне около 40 минут, пока капуста полностью не станет мягкой. Влить уксус, перемешать и потомить еще 5 минут. Готовую массу распределить по стерильным банкам и закатать.

Сладковатые щи с перцем — заготовки на зиму

Как приготовить щи в банке на зиму, простые рецепты заготовок и закруток. Фото: 5-tv.ru

Эти щи особенно хороши для тех, кто любит, чтобы в тарелке было много ярких овощей. Болгарский перец и помидоры делают бульон насыщенным и красивым.

Заготовка отлично стоит при любой комнатной температуре.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная (зимний сорт) — 2 килограмма;

Помидоры — 1 килограмм;

Перец болгарский — 500 граммов;

Морковь — 500 граммов;

Лук репчатый — 300 граммов;

Томатная паста (или соус) — 1 стакан;

Масло растительное — 1 стакан;

Сахар — 5 столовых ложек;

Соль — 3 столовые ложки;

Перец черный горошком — 10 штук;

Уксусная эссенция — 1 чайная ложка.

Приготовление:

Нарезать болгарский перец соломкой. Для экономии времени его можно пропустить через мясорубку, но нарезка делает блюдо красивее. Лук нарезать кубиками. Помидоры пропустить через мясорубку. Морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать. В большой таз или кастрюлю влить масло, нагреть, добавить лук и морковь, слегка обжарить (5–10 минут). Этот шаг можно опустить для более легкого варианта. Добавить перемолотые помидоры и нарезанный перец, всыпать сахар и соль, довести до легкого кипения. Постепенно засыпать капусту, тщательно перемешивая массу. Тушить 25–30 минут на умеренном огне, не забывая помешивать. Добавить томатную пасту и тушить еще 15 минут. Влить уксус, добавить черный перец горошком, перемешать и тушить 5 минут. Разложить по банкам, закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Зеленые щи с сельдереемм — заготовки на зиму

Как приготовить щи в банке на зиму, простые рецепты заготовок и закруток. Фото: 5-tv.ru

Необычный рецепт для тех, кто устал от классики. Сельдерей и шпинат дают свежий, пряный вкус, а перец чили добавляет приятную остроту.

Ингредиенты:

Лук репчатый — 180 граммов;

Масло оливковое — 40 миллилитров;

Сельдерей (стебли) — 300 граммов;

Перец чили (зеленый и красный) — 20 граммов;

Шпинат — 200 граммов;

Соль — 15 граммов.

Приготовление:

Лук очистить и нарезать полукольцами. В глубокой сковороде разогреть оливковое масло, выложить лук и обжарить до мягкости. Стебли сельдерея вымыть и нарезать кусочками толщиной около 0,5 сантиметра. Выложить к луку и готовить на среднем огне 15 минут, периодически помешивая. Перец чили очистить от семян (работать в перчатках), нарезать тонкими полосками и отправить в сковороду. Шпинат тщательно промыть под проточной водой, удалить жесткие части. Нарезать полосками шириной 5 миллиметров и выложить к остальным ингредиентам. Готовить все вместе 6–7 минут, пока масса не уменьшится в объеме. Разложить горячую смесь по чистым банкам, прикрыть крышками. Поставить банки в кастрюлю с горячей водой (уровень — по плечики банок). Пастеризовать в кипящей воде 12 минут. Закатать, перевернуть, укутать махровым полотенцем и оставить до полного остывания (около суток).

Быстрый вариант щей в банке с томатной пастой — заготовки на зиму

Как приготовить щи в банке на зиму, простые рецепты заготовок и закруток. Фото: 5-tv.ru

Если нужно заготовить много и быстро, этот рецепт станет палочкой-выручалочкой. Все овощи просто томятся в одной кастрюле.

Ингредиенты:

Капуста — 500 граммов;

Лук репчатый — 100 граммов;

Морковь — 100 граммов;

Перец болгарский — 120 граммов;

Помидоры — 200 граммов;

Масло растительное — 100 миллилитров;

Томатная паста — 40 граммов;

Соль — 5 граммов;

Сахар — 20 граммов;

Перец черный молотый — по вкусу;

Вода — 100 миллилитров;

Уксус — 40 миллилитров.

Приготовление: