Страдающий от деменции Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Таллула Уиллис вышла замуж за рок-музыканта Джастина Эйси.

Страдающий от деменции Уиллис появился на свадьбе дочери

Фото: www.globallookpress.com/Dave Bedrosian

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Дочь американского актера Брюса Уиллиса 32-летняя Таллула Уиллис вышла замуж за рок-музыканта Джастина Эйси. Фото с церемонии опубликовал журнал Vogue.

Церемония прошла в семейном поместье невесты в Айдахо, а одним из самых трогательных моментов свадьбы стала встреча Таллулы с ее отцом Брюсом Уиллисом, который уже несколько лет страдает деменцией.

Фотографии с торжества появились спустя несколько дней после церемонии. На одном из кадров актер запечатлен рядом с дочерью в свадебном платье. Он улыбается и нежно обнимает Таллулу. Рядом находится ее супруг Джастин Эйси, который пожал руку актеру.

Фото: Instagram*/voguemagazine

При этом Брюс Уиллис не смог проводить дочь к алтарю. Таллула прошла к месту церемонии одна — по мосту через реку, расположенную на территории семейного поместья.

О проблемах со здоровьем Уиллиса его семья впервые публично сообщила в 2022 году. Тогда стало известно, что актер завершает карьеру из-за афазии — нарушения речи и понимания языка. В 2023 году родные уточнили диагноз: у артиста выявили лобно-височную деменцию.

Сейчас 71-летний Уиллис живет вдали от съемок и публичных мероприятий. Забота об актере стала одной из главных задач его семьи. Эмма Хеминг-Уиллис, бывшая жена Деми Мур и дочери артиста регулярно рассказывают о его состоянии, чтобы привлечь внимание к лобно-височной деменции и поддержать людей, столкнувшихся с этим заболеванием.

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