Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус под Белгородом

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Еще девять человек ранены.

Атака дронов ВСУ на Белгородскую область 16 августа: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В результате удара ВСУ по автобусу в Белгородской области погибла одна мирная жительница, еще девять человек ранены. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Террористический киевский режим ударил по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе. К большому сожалению, погиб мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.

Женщина скончалась на месте. Еще одна гражданка получила открытую черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии. Кроме того, еще три женщины и четверо мужчин ранены осколками. У еще одной пострадавшей предварительно диагностирована акубаротравма.

Всем раненым помогли медики Ракитянской центральной больницы. Дальнейшее лечение они будут проходить в городской больнице в Белгороде.

Ранее армия России расширила полосу безопасности в приграничье Белгородской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для атак Киев использует беспилотники и ракеты.

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