ВСУ впервые использовали британские БПЛА для ударов по России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Соучастие Лондона в преступлениях украинских боевиков вышло на новый уровень.

Какое западное оружие ВСУ используют для ударов по России

Фото: BAE Systems

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

TST: Украина начала использовать британские дроны для ударов по РФ

Британские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) впервые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по целям в глубине территории России. Об этом сообщило издание The Sunday Times.

«Беспилотники, выпущенные двумя британскими производителями, были переданы Украине, чьи силы развернули это оружие в рамках кампании глубоких ударов по России», — гласит публикация.

Целями ударов были нефтебазы, военно-морские объекты, логистические узлы, склады и пути снабжения. Один из ударов имел место более чем в 1,6 тысячи километров от границы РФ, уточнили в издании. Как ранее писал 5-tv.ru, среди атакованных объектов оказалась в том числе промышленная зона со складом в Башкирии.

Хотя ВСУ ранее использовали против России ограниченное количество западных ракет, включая британские Storm Shadow, они не нанесли такого урона, как теперь — британские дроны.

Несколько источников среди украинских боевиков официально подтвердили журналистам использование британских дронов — как отметили в публикации, это вывело соучастие Лондона в ударах ВСУ по России на новый уровень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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