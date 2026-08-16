Соучастие Лондона в преступлениях украинских боевиков вышло на новый уровень.
Фото: BAE Systems
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TST: Украина начала использовать британские дроны для ударов по РФ
Британские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) впервые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по целям в глубине территории России. Об этом сообщило издание The Sunday Times.
«Беспилотники, выпущенные двумя британскими производителями, были переданы Украине, чьи силы развернули это оружие в рамках кампании глубоких ударов по России», — гласит публикация.
Целями ударов были нефтебазы, военно-морские объекты, логистические узлы, склады и пути снабжения. Один из ударов имел место более чем в 1,6 тысячи километров от границы РФ, уточнили в издании. Как ранее писал 5-tv.ru, среди атакованных объектов оказалась в том числе промышленная зона со складом в Башкирии.
Хотя ВСУ ранее использовали против России ограниченное количество западных ракет, включая британские Storm Shadow, они не нанесли такого урона, как теперь — британские дроны.
Несколько источников среди украинских боевиков официально подтвердили журналистам использование британских дронов — как отметили в публикации, это вывело соучастие Лондона в ударах ВСУ по России на новый уровень.
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